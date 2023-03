Proseguono gli interventi nel settore dei Lavori pubblici da parte dell'amministrazione comunale di Usini guidata dal sindaco Antonio Brundu. Si concluderanno a breve i lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza in via Enzo di Torres e via Colondras, nel tratto di via Adelasi.

«I lavori in oggetto che hanno avuto un iter burocratico durato diversi anni con grado di difficoltà altissimo - ha dichiarato l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Francesco Fiori -. Oltre alla sede viaria, sono state completate le opere di urbanizzazione primaria comprendenti la sistemazione del sottofondo della carreggiata e dei marciapiedi, la realizzazione dei bitumati stradali, la posa delle betonelle di cemento per il transito pedonale. Rimane da ultimare la tracciatura completa della segnaletica orizzontale e verticale secondo programma».

Il costo dei lavori è di 98mila euro, direttamente da bilancio comunale.

