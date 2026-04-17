L’amministrazione comunale di Usini restituisce gratuitamente alla comunità il compost di qualità, prodotto ricavato dalla trasformazione biologica dei rifiuti organici biodegradabili (umido) conferiti dallo stesso Comune, attraverso la ditta Ambiente Italia che si occupa del servizio raccolta differenziata, presso l’impianto di compostaggio della società Verde Vita srl con sede a Porto Torres.

Il lavoro nel differenziare i rifiuti organici effettuato nel 2025 ha prodotto la percentuale raccolta differenziata pari all’86% superiore al limite (80%) fissato dalla Regione Sardegna. Tale risultato ha permesso l’ottenimento di compost di qualità, che costituisce il 5% del peso dei rifiuti organici prodotti. Il compost è un ottimo concime, che può essere utilizzato per dare maggiore vigore e rendere più rigogliosi, giardini orti e campagne. Tale iniziativa fa parte del progetto “Usini Pulito” ed è stata intrapresa per rendere il giusto riconoscimento al senso del dovere di tutti gli usinesi. Hanno diritto al compost tutti i cittadini residenti nel Comune, iscritti alla Tari per un massimo di 100 chili, oltre agli imprenditori e/o conduttori di fondi agricoli che abbiano ragione sociale nel territorio di Usini per un massimo di 200chili.

La distribuzione avverrà 24 su 24 nell’area di stoccaggio limitrofa all’ecocentro comunale in località “Su Ramu-S’iscalone” sino ad esaurimento scorte. Il compost verrà consegnato “sfuso” per cui sarà compito dell’utente recarsi nel sito indicato munito di proprio contenitore.

© Riproduzione riservata