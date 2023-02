L’Amministrazione Comunale di Usini, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari e l’Agenzia Regionale ‘‘Laore Sardegna’’, comunica che domenica 28 maggio si terrà la ‘‘XXIII Edizione Vini di Coros’’ e l'ottava Rassegna del Cagnulari-Premio Billia Cherchi.

Due le sezioni previste: Coros, riservata ai viticoltori con vigne nei Comuni di Usini, Tissi, Ossi, Ittiri e Uri; Extra Coros, dedicata ai viticoltori con vigne nei restanti sessantuno Comuni della Provincia di Sassari, esclusa la Gallura.

I viticoltori ‘‘amatori’’ e ‘‘produttori’’ che intendono partecipare sono invitati a compilare la scheda di adesione/iscrizione d’interesse (per la Sezione Coros una riservata per i vini bianchi e rossi, l’altra per la categoria riservata al cagnulari; per la Sezione Extra Coros unica scheda per i vini bianchi e rossi) e consegnarla entro le 17 di lunedì 24 aprile all’Ufficio Protocollo del Comune di Usini o al personale incaricato dall’Amministrazione Comunale, oppure inviarla tramite mail all’indirizzo di posta elettronica assessori@comunediusini.it o, ancora, alle Agenzie di riferimento territoriale di ‘‘Laore’’.

