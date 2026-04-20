Si è concluso con successo il 1° Corso di valutazione e analisi sensoriale dell’Olio di Oliva organizzato dall’amministrazione comunale di Usini, in collaborazione con la locale “Comunità dell’Olio” .

L’iniziativa che potrebbe essere ripetuta, anche a seguito delle numerose richieste pervenute, ha visto la partecipazione di 21 appassionati provenienti da Usini, Sassari, Olbia, Alghero e Olmedo, che hanno espresso giudizi più che lusinghieri per l’utilità degli argomenti trattati nelle lezioni e le degustazioni guidate, condotte dall’oleologo Giandomenico Scanu durante le 9 ore di lezione ripartite in 3 lezioni, svoltesi il 20 marzo, 23 marzo e 2 aprile, presso la bella location dell’Azienda multifunzionale “Badde Cubas”.

In occasione dell’ultima lezione del 2 aprile, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione da parte dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e, a seguire, si è tenuta la gradita cena di fine corso. Tutti i partecipanti hanno mostrato interesse presentandosi come ambasciatori per la divulgazione dell’utilizzo dell’olio extravergine di oliva oltre che di promozione del territorio e dei prodotti.

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