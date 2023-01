L'Arcivescovo di Sassari, Monsignor Gianfranco Saba, ha aperto questa mattina la sua visita pastorale alla comunità usinese, abbracciando da oggi tutte le realtà che poi continuerà ad incontrare nei prossimi giorni.

«Abbiamo aperto con la breve sosta e preghiera davanti alla Madonna che protegge Usini dall'alto, per poi ricevere l'accoglienza calorosa e colorata dei bambini ed arrivare alla celebrazione della Messa», ha dichiarato il sindaco, Antonio Brundu.

Il prossimo appuntamento è per martedì 24, ore 11, in sala consiliare, per il saluto all'amministrazione comunale e per una panoramica sulla realtà civile, sociale ed economica.

Una visita pastorale aperta ieri con una messa solenne nella Basilica di Saccargia, a Codrongianos.

«La nostra comunità è pronta ad accogliere l’Arcivescovo per l’incontro con le realtà religiose e civili, nella consapevolezza che dall’incontro con gli altri nasca e si sviluppi il bene della comunità stessa e degli individui che la compongono», ha sottolineato il sindaco, Cristian Budroni.

