Omaggio a Orlando Selis, nato a Usini l’8 febbraio del 1907, morì a Mauthausen, in Austria, il 15 giugno del 1945. Il Comune di Usini ricorda il maresciallo dei carabinieri Reali con una cerimonia commemorativa, in programma venerdì 16 maggio alle ore 17, presso i giardini Selis dove verrà deposta una corona in memoria di Orlando e del suo cugino Paolo.

Una giornata importante per Usini, per la storia, per la memoria collettiva e per ricordare gli uomini di valore. Nella sala consiliare la cerimonia ufficiale con la consegna da parte del figlio Gianfranco Selis delle 58 lettere scritte dal padre nel campo di concentramento da cui emergono i momenti di difficoltà vissuti, un’opera di particolare valenza storica. Era un bambino quando, suo papà, inviava alla mamma le sue lettere dalla prigionia.

Scritti indirizzati alla moglie Eletta Pulighitta, anche lei di Usini, che saranno custoditi come patrimonio della memoria collettiva. All’evento parteciperanno i vertici dell’Arma dei carabinieri, le autorità civili e militari, l’ex ministro della Difesa Arturo Parisi e il coro di Usini per il momento musicale.

