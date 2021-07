Peggiora la situazione legata al coronavirus a Usini dove, nel giro di 24 ore, si sono registrati altri quattro casi di positività. Le persone contagiate salgono a nove.

Lo annuncia il sindaco del paese del Coros, Antonio Brundu, che dichiara: “Dobbiamo attendere i risultati dei tamponi molecolari e, nel frattempo, mantenere un atteggiamento prudente. Dobbiamo cercare di arginare l'eventuale focolaio prima che esploda definitivamente”.

“La situazione è in continua evoluzione per cui cercherò di comunicarvi tempestivamente ogni novità – aggiunge il primo cittadino -. I numeri ufficiali sono solo quelli in mio possesso: tutti gli altri numeri che si sentono in giro, sono solo chiacchiere che lasciano il tempo che trovano”.

Poi la richiesta: “In attesa delle decisioni che saranno adottate dalle autorità sanitarie, può essere utile, per ciascuno di noi, sottoporsi a un tampone presso gli ambulatori accreditati, così da avere una prima informazione utile sul proprio stato e adottare le misure di prevenzione e precauzione”.

Buone notizie, invece, da Aggius dove scendono a uno i casi di coronavirus, mentre ci sono due persone in quarantena.

“Come ormai tutti sappiamo – ha dichiarato l'assessore alla Sanità, Anna Rita Orrù –, la variante Delta è quella che sarà dominante durante il periodo estivo. Da questo emerge l’importanza di vaccinarsi e soprattutto di effettuare la seconda dose consentendo così una maggiore efficacia contro tale virus e scongiurare esiti negativi causati dalla malattia Covid-19. I vaccini tuttavia da soli non sono sufficienti, pertanto continuiamo ad adottare atteggiamenti responsabili come evitare assembramenti, utilizzare la mascherina nei luoghi chiusi o quando il distanziamento all’aria aperta non è possibile e la continua igiene delle mani e degli ambienti”.

