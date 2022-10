Anche Uri ha ospitato, e con successo, la sesta edizione della “Camminata tra gli olivi”, giornata nazionale istituita dall'Associazione Città dell'olio.

È stata l'occasione per poter vedere ed applicare le tecniche di riutilizzo dell'olio di oliva esausto per la produzione di sapone di Marsiglia con la famosa tecnica a caldo; offrire ai partecipanti le nozioni base per la potatura a vaso policonico ridando nuova vita alla pianta arricchendola di luce, colori e linfa; imparare a riconoscere i danni provocati dalla mosca dell'olio, dall'occhio di pavone e dalla tignola, presentando tecniche di lotta biologica con l'utilizzo di bacillus thuringiensis; valutazione del grado di maturazione delle drupe con il penetrometro a puntale e grado di colorazione dell'epicarpo; flash mob "#Abbracciaunolivo" con l'abbraccio simbolico ed in giro tondo di un olivo con la finalità di manifestare l'amore per la pianta e il pianeta; visita del Frantoio paesano Sechi.

Non è mancata la molitura delle olive.

