Si terrà il 12 marzo l'edizione 2023 della "Sagra del Carciofo" a Uri. Un evento molto atteso nel paese del Coros, la cui organizzazione sarà curata, nei mini dettagli, dall'attivissima Pro loco.

Manca ancora circa un mese e mezzo, ma ci si prepara già in anticipo affinché tutto vada per il meglio. A questo proposito gli operatori titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, i produttori locali, gli artigiani, gli artisti, i creatori di opere dell’ingegno, associazioni e comitati, che intendano partecipare, possono presentare domanda per l’assegnazione degli “stalli”, esclusivamente utilizzando i moduli elaborati dall’Ente debitamente compilati, a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.uri@pec.comunas.it entro la mezzanotte del 20 febbraio.

«Si procederà all’assegnazione degli stalli in applicazione dei criteri di cui all’articolo 4 del regolamento, definiti dalla Giunta, sulla base della tipologia merceologica - fanno sapere dal comune -. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato, o precedentemente alla pubblicazione dell’avviso, presentate con modalità differenti e incomplete».

© Riproduzione riservata