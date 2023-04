L'amministrazione comunale di Uri ha deciso di vestirsi interamente di rosa sostenendo anche quest'anno “La Corsa in Rosa 2023”, l’iniziativa per dire “no” alla violenza sulle donne.

«Il Comune di Uri è sensibile al tema della violenza in tutte le sue forme e ha promosso vari eventi ed iniziative, uno tra questi “#uridicebasta 365 giorni l’anno”, che ha coinvolto le attività commerciali, le varie associazioni sportive e culturali e di volontariato del paese, con un riscontro positivo e un’ampia partecipazione», ha dichiarato l’assessora Elisabetta Cirroni.

«L’Amministrazione crede fortemente sulla prevenzione, investendo in modo particolare su progetti scolastici rivolti ai nostri bambini e ragazzi. In questi giorni si concluderanno i laboratori rivolti alle fasce più giovani sul tema legato alle pari opportunità e agli stereotipi di genere, gettando le basi per una società sempre più attenta e sensibile», conclude la Cirroni. Grazie all’Avis di Uri e alla referente di zona Rita Delogu, sono stati distribuiti già centinaia di kit per partecipare all’evento che si terrà domenica 23 aprile a Sassari con partenza da Piazza d’Italia.

