«Ecco come si presenta oggi la discesa dell’antico lavatoio, in cui ha sede anche un’attività sportiva. In questi giorni qualcuno, evidentemente annoiato, si è divertito a spaccare fioriere e tutto quello che si è trovato davanti. Ora io davvero non capisco cosa spinga la mente umana a compiere questi gesti, so solo che il danno che si reca non è “al comune” ma a tutta la comunità che deve assistere a queste scene di maleducazione e di mancanza di rispetto della cosa pubblica».

Non nasconde la propria rabbia l'assessore dei Lavori pubblici di Uri, Antonio Michele Fiori, che attraverso la sua pagina Facebook ha pubblicato alcune foto di quanto compiuto da ignoti nella discesa dell'antico lavatoio nel paese del Coros.

«Quelle fioriere appartengono a tutti noi, non all’amministrazione di turno, pertanto è come spaccare un vaso in casa propria – rincara la dose Fiori –. Non è un concetto difficile da capire, eppure, ancora una volta, siamo costretti ad assistere a queste scene. Inoltre, le telecamere non riprendono ogni singolo angolo del paese, per questo sarà difficile individuare i colpevoli. Complimenti agli autori: che grande soddisfazione vi sarete presi».

