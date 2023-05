Importante risultato portato a casa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Emanuele Dettori che ha ottenuto un finanziamento regionale di 1 milione 500mila euro, suddivisi in tre anni, per i lavori di adeguamento e la messa in sicurezza stadio comunale Ninetto Martinez.

«Un grande risultato che dimostra l’attenzione del comune e della regione alla squadra del paese, l’Atletico Uri, che disputa il campionato di serie D - fanno sapere dal comune del Coros -. La squadra ha potuto riutilizzare il campo sportivo grazie agli investimenti iniziati nel 2019, con la posa del manto in sintetico di ultima generazione».

«Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro di massima con la società per condividere le azioni strutturali da portare avanti per rinnovare e adeguare il Campu Nou Ninetto Martinez tenendo conto delle necessità della squadra e dei tifosi», concludono gli amministratori.

Ora si procederà all’affidamento della progettazione.

