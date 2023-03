Il comune di Uri amministrato dal sindaco Matteo Emanuele Dettori ha completato gli ultimi interventi di efficientamento energetico in alcune del paese.

«Seguendo questa politica sono stati investiti 250mila euro di fondi ministeriali in 4 anni, dedicati in buona parte alla sostituzione di circa la metà dei punti luce di tutto il paese, migliorando la visibilità notturna e garantendo un risparmio energetico ed economico di oltre il 40% - fanno sapere gli amministratori - Con il terzo intervento di 100mila euro di fondi ministeriali è stata sostituita la caldaia a gasolio della scuola media con una elettrica di ultima generazione, collegata al fotovoltaico e al sistema di accumulo installato grazie alla vittoria di uno specifico bando regionale. Costi del gasolio azzerati quindi e utilizzo delle energie pulite l’obiettivo raggiunto».

Inoltre, con un quarto intervento di 50mila euro, arrivati sempre da fondi ministeriali, nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di sostituzione dei punti luce con lampade a led e dei portalampada antichizzati in buona parte del centro storico, per garantire una maggiore visibilità e un risparmio energetico sui consumi elettrici.

«Oggi questi investimenti che portano a importanti risparmi in termini di consumi energetici, in tempo di aumenti sconsiderati dei costi dell’energia, hanno consentito al comune, in parte, di attutire il colpo - concludono gli amministratori del centro del Coros -. Sempre più all’avanguardia in termini di efficientamento e risparmio energetico».

© Riproduzione riservata