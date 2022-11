È sempre più forte la sinergia tra l’Avis Comunale di Uri e il gruppo ultrà dell’Atletico “Brigata Spinosa” per promuovere e consolidare iniziative volte ad accrescere la cultura del volontariato e della donazione del sangue.

​"Il nostro gruppo è nato per dare il buon esempio, sia nel tifo che nelle iniziative di solidarietà", ha dichiarato Renzo Petretto, responsabile, assieme a Samuele Salis, del gruppo ultrà.

È da lui, donatore da dieci anni, che arriva un monito soprattutto per i giovani: "Con poco si fa del bene e si può aiutare il prossimo. Un piccolo gesto per noi, come la donazione del sangue, per qualcuno può significare ricevere una speranza di vita. È questo il messaggio che vogliamo trasmettere attraverso il nostro tifo".

Parole accolte con grande entusiasmo dal presidente dell’Avis Comunale di Uri, Graziano Agus.​ “Con loro condividiamo i valori della solidarietà, del volontariato e del rispetto reciproco. Siamo molto contenti della collaborazione avviata e che ha già portato un ottimo riscontro”, ha detto il presidente dell’Avis Comunale di Uri, Graziano Agus

Petretto e Agus parlano dell’evento “Cuore giallorosso”, organizzato insieme a inizio novembre, quando sono state raccolte ben 34 sacche di sangue dal personale sanitario dell'Avis Provinciale di Sassari. Un’iniziativa che ha coinvolto i tifosi dell’Atletico Uri, tra i quali tanti giovani alla prima esperienza da donatori.

© Riproduzione riservata