Con il posizionamento dei cancelli di ingresso e dei parapetti di protezione nel nuovo scivolo disabili e nelle tribune anteriori, si stanno per concludere i lavori per l’adeguamento del polo sportivo di Uri grazie a un finanziamento regionale di 15mila euro.

Nei giorni scorsi sono stati portati a termine i lavori interni ed esterni dei vecchi spogliatoi, con la realizzazione dei nuovi bagni per gli ospiti previsti dalla normativa.

«Grazie a questi interventi sarà previsto lo svolgimento delle partite con la divisione delle tifoserie ospiti e locali. Fino ad oggi gli eventi venivano svolti “in deroga”, con ordinanza del Sindaco, mente a breve la Società Atletico Uri potrà disputare gli incontri in una struttura a norma nel rispetto delle regole della serie D - fanno sapere gli amministratori comunali -. Un altro tassello importante per il miglioramento delle nostre strutture al quale seguirà, entro l’anno in corso, l’affidamento della progettazione relativa al finanziamento regionale di 1 milione 500mila euro per il completamento di tutti i lavori necessari per rendere ancora più bello, sicuro e accogliente il Campu Nou Ninetto Martinez».

