Buone notizie per l'Università di Sassari. La prima è l'approvazione del bilancio unico di esercizio 2023 da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, anche in seguito al parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti. Confermando il risultato economico positivo in linea con il trend degli ultimi anni, il bilancio di esercizio si è chiusocon un utile di 6 milioni e 815 mila euro.

Un utile che, al netto delle destinazioni vincolate per norma e regolamenti di Ateneo, potranno essere destinati dal Consiglio di Amministrazione alla realizzazione di specifici investimenti nell’ambito degli obiettivi strategici dell’Ateneo per il miglioramento delle attività didattiche, di ricerca, di terza missione, nonché per il completamento di alcuni procedimenti edilizi attualmente in fase di realizzazione, così come avvenuto nel corso dell'esercizio 2022 nel quale sono stati investiti a tali fini oltre 12 milioni e mezzo di euro.

Intanto l'Università di Sassari è fra le 13 scelte per EUNICoast, iniziativa denominata The European Alliance of Islands, ports and coastal territories, che ha l’obiettivo di rafforzare i partenariati universitari strategici in ambito europeo. Finanziata dalla Commissione Europea con oltre 14milioni di euro, l’iniziativa riguarda 100 mila studenti e circa 10 mila tra personale docente e staff amministrativo.

Con il finanziamento dell’alleanza EUNICoast, UNISS coordinerà le attività relative al public engagement e all’internazionalizzazione ed entra a far parte di una delle 64 alleanze tra università e accademie superiori in Europa finanziate nel contesto del programma Erasmus+, che coinvolgono più di 560 istituzioni accademiche, in tutte le regioni d’Europa.

