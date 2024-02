Marco Secchi è il primo classificato del Contest fotografico “Le perle del Coros”, voluto dall’Ente Coros la cui cerimonia di premiazione si è tenuta al Centro Sociale Derudas a Ossi. Sono stati valutati i migliori scatti ad opera di fotografi ed appassionati di fotografia che meglio raccontano in immagini ed emozioni, il territorio dei dodici paesi del Coros.

La cerimonia è iniziata con i saluti del neo eletto presidente dei comuni del Coros, nonché sindaco di Codrongianos Cristian Budroni, il benvenuto del padrone di casa il sindaco di Ossi Pasquale Lubinu e la presentazione del progetto ad opera del dirigente dell’Unione Francesco Maria Nurra e del project manager Giuseppe Salis.

Prima della nomina dei vincitori, l’esperto di marketing territoriale Andrea Sini ha illustrato in pillole le azioni di marketing di cui lo stesso Contest fa parte.

Sono tre i nomi di coloro che hanno colpito con i loro scatti la giuria, presieduta dal professor Gian Nicola Cabizza, più una menzione speciale per il fotografo più giovane. Primo classificato Marco Secchi con la foto dal titolo “Rovine baciate dalle Pleiadi” che rappresenta l’Abazia di Paulis di Ittiri; secondo classificato Mario Frau, con la foto che rappresenta la Basilica di Saccargia di Codrongianos e terzo classificato Dario Sechi con la foto dal titolo “ Sa Pedra longa” che rappresenta un monumento di Uri.

Il premio per la sezione giovani è stato assegnato a Matteo Strassera con la foto dal titolo “La città dell’olio” e rappresenta un vigneto di Uri. È frutto di un progetto dell’Unione dei Comuni del Coros, co-finanziato dalla Fondazione di Sardegna, che rientra nella progettualità più ampia di valorizzazione territoriale e promozione turistica.

«Ringrazio tutti i professionisti e gli appassionati di fotografia che hanno raccontato le bellezze del nostro territorio - ha sottolineato il presidente dell’Unione Cristian Budroni -. Non era un lavoro semplice, dovendo rappresentare tutti e dodici paesi. Sono scatti di alta qualità, tecnica e inventiva. Rappresentano al meglio le bellezze del Coros e siamo lieti di poterli stamparli in maxi formato con particolari pannelli per esterni da affiggere in un luogo simbolo del paese che rappresentano».

