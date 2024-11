Il giovane ficus proveniente dall'albero della legalità piantato in ricordo del giudice Giovanni Falcone ha trovato posto nel giardino della scuola Media di via Pavese a Sassari. L'evento denominato "Un albero per il futuro" è stato organizzato in occasione della “Festa dell’albero” di Legambiente. Presenti il vice sindaco e assessore all’Ambiente del Comune di Sassari Salvatore Dau e alla presenza del capo di Gabinetto del sindaco Giuseppe Mascia, Fabio Pinna.

Michele Meloni di Legambiente Sassari ha ringraziato "il Comune di Sassari che ci ha supportato, chi ha custodito la talea, il socio Legambiente Michelino Cappai, le insegnanti della scuola media di via Pavese, Anna Rita Farina e Paola Sini, e soprattutto le ragazze e i ragazzi, che sono il nostro futuro e hanno contribuito a coltivare onorando un grande personaggio del recente passato”.

È questa la conclusione di un progetto iniziato ormai 4 anni fa grazie alla collaborazione tra Legambiente e gli ecovolontari del Comune. Il progetto “Un Albero per il futuro" - con i carabinieri del nucleo della biodiversità che a donare specie autoctone in aggiunta alla talea di ficus messa a dimora nel giardino della scuola - è ciò che “per la nostra comunità scolastica rappresenta le intenzioni di un uomo straordinario che ha sacrificato la sua vita per lo Stato: un monumento al sacrificio e alla cultura della legalità” dice la referente progettuale Paola Sini.

