“Una finestra sul mondo del lavoro” progetto ideato dall’Istituto Tecnico Superiore “Angelo Roth” di Alghero e dall’Associazione TeenHub, con il coinvolgimento e l’ospitalità della Nobento SPA, ha coinvolto 54 studenti e studentesse che sono stati accompagnati in un percorso per scoprire le proprie potenzialità, comprendere l’importanza delle cosiddette lifeskills e avvicinarsi al mondo del lavoro.

Durante questi mesi l’Istituto “Roth” ha garantito ai suoi studenti un nuovo approccio al mondo scolastico/lavorativo e grazie all’ospitalità della Nobento Spa, l’azienda leader nella realizzazione di infissi, i giovani hanno potuto toccare con mano la vita aziendale. L’obiettivo è stato proporre una esperienza unica ed innovativa, non il solito tirocinio. Durante il progetto “Una finestra sul mondo del lavoro”, infatti, gli studenti si sono interfacciati nell’area produzione nelle linee PVC, Vetreria, Verniciatura e Alluminio per apprendere le fasi di lavorazione, l’importanza del magazzino, la coordinazione tra i settori di intervento. Hanno approfondito le conoscenze del marketing, con i professionisti di IVision Communication e realizzato una piattaforma web per raccontare l’esperienza del progetto.

Sabato 6 maggio alle 9.30 presso l'Istituto Roth di via degli Orti, per la conclusione del programma, verrà inaugurato il nuovo ufficio per i collaboratori scolastici realizzato e donato dalla Nobento SPA alla scuola.

© Riproduzione riservata