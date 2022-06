Un “buco” in pieno giorno a Sassari. È successo intorno alle 15 di oggi in via Adelasia a pochi passi dal centro cittadino.

Ai piedi della scalinata, a cui si accede da viale Umberto, un uomo sulla quarantina, i pantaloni alle caviglie, si iniettava all’interno delle cosce una dose, probabilmente, di sostanza stupefacente. Poco prima barcollava e faticava a tenere gli occhi aperti. Una condizione preoccupante, anche per l’alta temperatura, tanto che un passante ha allertato il 118.

La persona poi, interpellata, ha però asserito di non aver bisogno di aiuto e dopo qualche tempo ha lasciato la zona. Sul posto è rimasto un fazzoletto intriso di sangue.

Nel capoluogo turritano, da qualche tempo, è ritornato l’incubo eroina che, nei mesi scorsi e a partire da fine gennaio, ha mietuto diverse vittime rilanciando l’allarme anche sulle partite di droga “tagliate male”.

