Un'iniziativa che aiuterà sicuramente a far conoscere Usini anche nel resto del mondo.

Può riassumersi così l'idea di Giulia Ruzzettu e Damiano Fracassi, che frequentano la Scuola Media numero 3 di Sassari, che hanno deciso di realizzare un video con le bellezze paesaggistiche e architettoniche del paese del Coros interamente in lingua spagnola.

"Spesso tra tante notizie poco piacevoli e problematiche di vario genere, presi da mille cose ci facciamo sfuggire le cose più belle - ha dichiarato il sindaco, Antonio Brundu -. Non può sempre essere così e non può esserlo nemmeno in questo caso, dove due ragazzi della nostra comunità hanno realizzato un video sul nostro paese, con l'utilizzo della lingua spagnola, per raccontare le cose belle ed importanti di Usini".

"Davvero, nell'epoca della modernità, siete riusciti in un intento che spesso è difficilissimo anche per noi adulti - ha concluso il primo cittadino -. Grazie per questo lavoro che potrà essere anche un biglietto da visita della nostra Usini....

