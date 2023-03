Si è svolto a Cagliari, nella sede dell'Assessorato regionale all’Agricoltura, un tavolo tecnico dedicato ai Distretti Rurali riconosciuti. Presenti, oltre all’assessora Valeria Satta e al presidente Commissione attività produttive Piero Maieli, i Presidenti e rappresentanti dei distretti del Villanova, Ogliastra, Giudicato di Arborea, Alghero, Sud Sardegna, Campidano, Parchi Naturali della Sardegna, Sardegna Bio, Bio distretto Sud Sardegna e Sant’Isidoro Mario Fadda.

Al centro dell'incontro le tematiche legate alle spese di gestione dei distretti, dovute principalmente alle attività di coinvolgimento dei territori, realizzazione di manifestazioni, corsi di formazione, accompagnamento alle imprese per la partecipazione ai bandi ministeriali e regionali.

L'obiettivo è quello di creare un fondo a valere sul bilancio regionale che possa dare continuità e certezza all’operato dei distretti, garantendo la copertura per un triennio.

«Un grande risultato per tutti i distretti sardi, non solo riconosciuti, ma anche quelli in fase di riconoscimento e di costituzione che potrà garantire una direzione di sviluppo costante e strategico», ha dichiarato il coordinatore regionale della consulta dei Distretti, il sindaco di Villanova Monteleone Vincenzo Ligios.

