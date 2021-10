Panico sull’autobus che collega Sassari a Porto Torres per la presenza sgradita di un grosso ratto trovato morto sotto i sedili del mezzo pubblico.

Una brutta sorpresa per i passeggeri, per lo più studenti che, solo durante il tragitto di ritorno, si sono accorti che fra i loro piedi c’era un topo morto.

Disgusto, urla e choc. Resta un mistero come l'animale sia finito proprio lì. Probabilmente alla fermata al capolinea di Santa Maria a Sassari, quando il mezzo è rimasto a porte aperte qualcuno ne ha approfittato per fare uno scherzo di cattivo gusto ed ha depositato il ratto morto all’interno del pullman. Qualcun altro sostiene che sia stato lasciato lì dopo essere stato ammazzato mentre sfrecciava tra i piedi dei pendolari, durante il viaggio per raggiungere la stazione degli autobus.

Prima di scendere dal mezzo, uno dei passeggeri ha comunicato della presenza dello sgradito ospite all’autista che, rammaricato per lo spiacevole episodio, ha chiesto supporto per rimuovere l’animale.

“Difficile prevederlo – hanno detto i gestori del trasporto pubblico – visto che al capolinea i mezzi devono restare con le porte aperte per far salire i passeggeri”.

