Dare una nuova vita agli oggetti che vengono portati all’Ecocentro. È l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Alghero che ha ottenuto nell’ambito di uno specifico bando del Pnrr un milione di euro per dare gambe al progetto. L’idea è di trasformare un grande capannone inutilizzato a Galboneddu in un centro di raccolta di materiali da avviare a riuso. «È un nuovo, grande, risultato che unito all'ottimo lavoro portato avanti quotidianamente dagli uffici, ma soprattutto alla consapevolezza sempre maggiore degli algheresi, contribuirà a generare risparmi sullo smaltimento, più decoro in città, migliorando ancora l'immagine di Alghero», commenta il sindaco Mario Conoci che coglie l'occasione per ringraziare la struttura comunale e gli uffici dell'assessorato per l'ottimo progetto realizzato, risultato tra i meritevoli di finanziamento dal Ministero dell'Ambiente su oltre 3.300 domande presentate in tutta Italia.

«Idea progettuale a suo tempo presentata a titolo conoscitivo alla competente Commissione consiliare - ricorda l’assessore all’Ambiente Andrea Montis - poi sviluppata internamente agli uffici del settore Ambiente, secondo l'indirizzo impartito dalla Giunta comunale. Un lavoro ben fatto, da cui era chiara sin da subito la passione e la competenza di quanti ci hanno lavorato con grande determinazione».

Ridurre, riusare e riciclare, ottimizzare: sono questi gli obiettivi dell’Amministrazione comunale di Alghero con questo progetto, dove i materiali non più utilizzati ma ancora in buono stato potranno trovare nuova vita senza diventare rifiuti, generando dunque ulteriori risparmi sugli smaltimenti in discarica.





