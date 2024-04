Un ragazzo di 25 anni ferito e due macchine danneggiate, questo il bilancio dell’ennesimo incidente nell’incrocio maledetto in direzione Bancali, al confine tra i comuni di Porto Torres e Sassari. Stessa dinamica che si registra ormai per tutti gli incidenti registrati in quell’area. Velocità e mancanza di precedenza le cause principali di una intersezione che attende di essere regolata da una rotatoria.

Un furgone Iveco sbucato all’improvviso dalla provinciale 25 avrebbe tagliato la strada ad una Citroen C3 che, sulla provinciale ex 131, procedeva da Sassari verso Porto Torres. Il furgone, dopo aver divelto i pali della segnaletica stradale, è finito sull’area spartitraffico. L’auto, invece, ha terminato la sua corsa cinquanta metri più avanti. La Citroen, che ha perso pezzi della carrozzeria finiti sulla carreggiata, ha subìto gravi danni nella parte anteriore. Saranno i carabinieri della compagnia di Porto Torres a costruire l’esatta dinamica.

L’impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio un ragazzo di 25 anni di Tempio, passeggero della Citroen, guidata da un concittadino di 27 anni. Il giovane è stato trasferito dall’ambulanza del 118 al pronto soccorso del Santissima Annunziata. Ha riportato una profonda ferita sul mento. Il conducente del furgoncino ha rifiutato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno messo in sicurezza la strada. Gli agenti della Polizia locale turritana hanno disciplinato la viabilità.

Si ripropone ancora una volta il problema sicurezza in un incrocio a raso dove velocità e distrazione fanno la differenza. La Provincia di Sassari due mesi fa aveva assegnato i lavori di realizzazione della rotatoria sulla provinciale ex 131 Sassari-Porto Torres, proprio nell’incrocio in località Bancali. «Invece ha preferito aprire i cantieri poco più avanti – dicono i residenti – all’altezza di Monte d’Accoddi, dove non si avvertiva nessun pericolo. Qui invece si contano oltre cento sinistri anche mortali dove c’è una evidente situazione di emergenza».

© Riproduzione riservata