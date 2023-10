Conto alla rovescia per la partenza della UltraBiking Sardinia, manifestazione internazionale di ultracycling di 790 km e 14000m di dislivello in modalità no stop.

Tra i 48 atleti iscritti alla massacrante gara, che prenderà il via da Alghero, c’è anche Omar Di Felice, ultracycler, esploratore che nei prossimi mesi tenterà l’attraversata dell’Antartide e utilizzerà la partecipazione ad UltraBiking Sardinia proprio come test fisico in vista della sua spedizione.

Quest’anno saranno 12 le nazioni rappresentate: Italia, Francia, Germania, Svizzera, Polonia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Spagna, Regno Unito, Israele, Paesi Bassi.

«La prima parte della gara è veramente impegnativa poichè, in 275 km, si affrontano ben 5600 metri di dislivello. Colpisce la sensazione di isolamento: in molti segmenti si pedala anche per 50 chilometri in completa solitudine in territori disabitati. Non si può sottovalutare la pianificazione nel rifornirsi di acqua e di cibo e la gestione della solitudine», spiega Giampy Gaspari, atleta di ultracycling, ideatore ed organizzatore della manifestazione.

Presenti al via i migliori specialisti italiani come il pluricampione italiano Daniele Rellini, capace di percorrere oltre 50000 km all’anno e Omar di Felice ciclista/esploratore estremo.

Da segnalare la presenza dello spagnolo Xavier Burgos Rodriguez detentore della miglior prestazione nella gara Ultra Madrid – Barcellona, il tedesco Gunter Gartner, vincitore per 3 edizioni consecutive della famosa 24h Kelheim, e il francese Nicolas Hartmann, ex professionista con all’attivo la partecipazione nel 2007 al Giro d’Italia, che esordirà in Sardegna nel mondo delle lunghe distanze. A rappresentanza della Sardegna 6 atleti tra i quali Gavino Ruzzu che cercherà di migliorare la prestazione del 2022 quando il timer si fermò a 44h42’.

«Ma il progetto di Ultrabiking Sardinia», prosegue Giampy Gaspari, «non è solamente quello di offrire una grande avventura di endurance che rappresenti l'occasione di vivere intense emozioni. Come organizzatori vogliamo diffondere i nostri valori di sportività e promuovere il territorio attraverso un turismo sportivo sensibile al rispetto della natura e per tale motivo ringraziamo Regione, Fondazione Alghero e le Provincie di Sassari, Oristano e Nuoro per aver concesso il patrocinio al nostro evento».

Il quartier generale della manifestazione sarà Villa Mosca, che ospiterà tutte le operazioni pre-gara: registrazione atleti, ispezione bici e kit emergenza, briefing tecnico. Venerdì 13 alle 6 il via dal campeggio La Mariposa. Primi arrivi previsti nel tardo pomeriggio di sabato.





