Era alla guida di un autoarticolato. Ubriaco. E senza patente, che gli era stata ritirata perché era già stato sorpreso al volante dopo aver bevuto troppo. L’autista è stato fermato nei giorni scorsi sulla Sassari-Olbia dalla polizia stradale di Sassari nell’ambito di un’attività di intensi controlli sulle strade extraurbane del nord Sardegna.

Sulla stessa Statale, due automobilisti sono stati immortalati con il Telelaser e sanzionati per eccesso di velocità: il primo viaggiava ad una velocità di 172 Km/h. Una volta fermato, gli agenti hanno scoperto non avesse patente. Il secondo andava a 181 km/h ed è sanzionato sempre per eccesso di velocità con ritiro immediato della patente di guida.

Solo nell’ultimo mese la Stradale della provincia di Sassari ha ritirato 53 patenti per guida in stato di ebbrezza, contestato 102 violazioni per eccesso di velocità con il conseguente ritiro di 32 patenti, 15 infrazioni per guida senza patente, elevato 41 sanzioni nei confronti di conducenti che utilizzavano il cellulare durante la guida

Inoltre, sono stati sanzionati 79 conducenti privi di copertura assicurativa.

