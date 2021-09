Sono stati denunciati alla Procura della Repubblica i due giovani che avevano aggredito un dipendente del supermercato Lidl, in via Principe di Piemonte, a Porto Torres. L’accusa è di lesioni personali in concorso e danneggiamento aggravato in concorso.

Al termine dell’attività di indagine compiuta dai carabinieri della compagnia di Porto Torres, guidata dal maggiore Danilo Vinciguerra, si è giunti ad identificare i responsabili dell’episodio verificatosi domenica sera.

Si tratta di due cittadini nigeriani - e non di nazionalità senegalese come erano stati individuati inizialmente - di 24 e 27 anni, uno residente a Porto Torres e il secondo a Sassari. Si erano presentati ubriachi alla cassa del punto vendita con in mano due lattine di birra, sostenendo di avere già pagato il conto.

Alla reazione della commessa avevano aggredito, con spintoni e calci, l’addetto alla sicurezza intervenuto per allontanarli. Mentre uscivano dal negozio avevano anche colpito con calci la porta scorrevole di vetro creando subbuglio e apprensione tra i clienti presenti. I militari hanno raccolto video e testimonianze, immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza che hanno consentito di ricostruire quanto accaduto.

