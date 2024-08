Storie di vitigni, di vigne e dei loro “custodi”, e ancora degustazioni di calici di vino e del loro giusto abbinamento con i prodotti gastronomici e, poi, la riscoperta della storia del territorio. Questo e altro ancora sarà Stintino Wine Festival che, a partire dalle ore 18 del 23 e 24 agosto, calerà le sue carte per la due giorni in programma "Alle Cantine" di Pozzo San Nicola. È tutto pronto per la prima edizione della manifestazione che – nelle intenzioni degli organizzatori di Tenute Stintino e Alle Cantine - vuole essere insieme una festa del vino e un tributo alla passione e alla dedizione dei produttori locali del Nord Ovest Sardegna. Un’occasione per far immergere i partecipanti nei sapori, nei profumi e nella cultura della Sardegna, e far degustare vini unici e scoprire le storie dietro ogni bottiglia. Storie legate alle cantine Tenute Stintino, Cherchi, Delogu, Confraternita del Moscato, Rossini, Tenuta delle Nereidi e Ledà .

Ad aprire le serate del prossimo fine settimana saranno una serie di speech tenuti da giornalisti ed esperti del settore. Ospiti degli incontri saranno Ilaria Guidantoni, giornalista, blogger e scrittrice fiorentina che, da anni, si occupa di argomenti relativi alla cultura del Mediterraneo, quindi Paolo Govoni, già presidente e commissario straordinario della Camera di commercio di Ferrara, attualmente vicepresidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna. Al tavolo degli ospiti anche i rappresentanti di Onav, l’Organizzazione nazionale degli assaggiatori di vino che si occupano della promozione della cultura del vino. I dibattiti permetteranno di approfondire le conoscenze su vari aspetti del mondo del vino, sull’abbinamento con i piatti tipici della tradizione locale. Si parlerà anche di viticoltura, di tecniche di degustazione e si offriranno preziosi spunti di riflessione. Gli stand allestiti sul piazzale antistante la struttura di “Alle Cantine” (strada provinciale 34) – che sorge in quella che sino ai primi anni del nuovo millennio è stata la sede del “Consorzio agrario” – dalle 18 accoglieranno i visitatori che potranno vivere un'esperienza indimenticabile. Saranno distribuite comodi sacchetti con all’interno i calici. A creare un’atmosfera rilassata e conviviale sarà la musica che spazierà dai classici del jazz alle melodie pop contemporanee. A suonare saranno la band Zeppara (23 agosto) e l'artista di casa lo stintinese Beppe Dettori (24 agosto). In programma anche Dj set, che creeranno il sottofondo ideale per una serata dedicata al gusto e al divertimento.



