Presentata oggi la 61ª edizione della Alghero-Scala Piccada, cronoscalata che sabato e domenica aprirà il Campionato Italiano Velocità Montagna Aci Sport e il Trofeo Tivm nord, sud, centro.

La manifestazione organizzata da Aci Sassari torna in calendario dopo un anno di pausa dovuto ai lavori sulla Statale 292, adesso pronta a ospitare l’attesa regina delle salite della Sardegna lungo un tracciato di 5,1 km, dal km 3,818 al km 8,918, con pendenza media del 4,92% e una chicane inserita al termine del lungo rettilineo sul pianoro, circa a metà percorso. Come spiegato dal direttore di gara Fabrizio Fondacci, lungo il tracciato saranno dislocati 140 ufficiali di gara. Il programma prevede le due manche di ricognizione nella giornata di sabato, a partire dalle 9, e le due manche di gara nella giornata di domenica, sempre dalle 9. Inoltre, previsto il Trofeo Ottavio Sechi, recordman della manifestazione scomparso lo scorso anno, che prevede l’assegnazione di un premio in denaro a favore del pilota più giovane e del più longevo per favorire l’attività motoristica.

I protagonisti. Al via 92 iscritti, tra cui 7 campioni italiani in carica e il campione d’Europa Christian Merli, pilota ufficiale Osella che correrà sulla Pa21 4C e l’altro pluricampione italiano ed europeo Simone Faggioli, ufficiale della Norma M20 Fc Zytek. Occhi puntati anche sui prototipi di Degasperi, Scarafone, Fazzino, Lombardi, Caruso, Iaquinta e dei sardi Satta (Nova Proto Np01), Farris (Wolf Gn 08 Thunder) e Vacca (Osella Pa30) . Nella E2Sh attenzione alla Alfa 4c di Gramenzi, tra le Gt attesa per Peruggini (Ferrari 488 Challenge Evo), Nappi (Aston Martin Vantage al debutto italiano) e per il sardo Mela (Ferrari 458 Gt).

La presentazione. A illustrare i dettagli della manifestazione, il del presidente di Aci Sassari, Giulio Pes di San Vittorio, il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais e l’onorevole Marco Tedde, il sindaco di Alghero Mario Conoci, del presidente di Fondazione Alghero Pierpaolo Carta e il direttore di gara Fabrizio Fondacci.

«Guardiamo tutti avanti per cercare sempre obiettivi di prestigio, anche per questo abbiamo rinunciato all’edizione 2022, per arrivare a quella di quest’anno con diversi punti di forza, come il nuovo manto stradale e tutti lavori che, grazie a Regione e Anas, hanno portato un beneficio comune amplificato in occasione dell’evento sportivo. La città vive l’evento completamente e per questo siamo tornati a realizzare il Paddock nel Piazzale della Pace», ha sottolineato l’organizzatore Giulio Pes.

«Venerdì sera alcune auto da competizione saranno esposte sulla Rambla e condivideremo un aperitivo con chi verrà a trovarci. Il nostro territorio sarà ulteriormente scoperto ed esaltato dalla diretta Aci Sport, che si completerà con la Cerimonia di premiazione in zona arrivo, momento curato dal bravo e competente speaker e intrattenitore Tommy Rossi. Ringrazio tutti i partner, le istituzioni e le forze dell’ordine».

«La gara di Campionato Italiano organizzata ad Alghero da Aci Sassari è un riferimento per l’intera Regione”, ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, “una storia lunga che rappresenta un intero territorio. La presenza della Regione è importante perché la Alghero Scala Piccada è un evento sentito e verso il quale vi è un impegno concreto da parte di tutti. Aci Sassari organizza diversi eventi in più parti della Regione, per questo motivo troviamo un interlocutore importante nell’ente presieduto da Giulio Pes di San Vittorio».

«La Alghero Scala Piccada è un evento per la nostra città, una promozione assai efficace attraverso lo sport. La gara è tornata ai vertici per via di una presidenza Aci Sassari efficace. Siamo lieti di dare il benvenuto a tanti piloti e team di spicco, occorre guardare insieme al futuro», ha aggiunto il sindaco di Alghero Mario Conoci.

Sulla stessa linea anche Pierpaolo Carta della Fondazione Alghero: »La Fondazione Alghero ha la prerogativa di promuovere il territorio e lo fa attraverso una gara che è tornata ai vertici del panorama italiano. Troviamo e offriamo piena collaborazione con Aci Sassari che favorisce tutte le nostre forme di promozione».

«La Scala Piccada ha un significato profondo per tutti i sardi e per gli algheresi in particolare, ciascuno di noi ha dei ricordi legati alla gara dalla lunga storia di questo evento che abbraccia molteplici aspetti. Per questa ragione merita a pieno titolo la collaborazione delle istituzioni», ha concluso il consigliere regionale Marco Tedde.

