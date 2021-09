Ricerche in corso a Castelsardo dove un turista francese, Giauque Pier Andrè di 79 anni, è scomparso ieri mattina dal centro storico del borgo turistico.

Faceva parte di un gruppo turistico che si è accorto della sua assenza intorno alle 11, quando dopo la visita del luogo si è diretto nella zona dove lo attendeva l’autobus. Subito è scattato l’allarme, gli amici della comitiva hanno allertato polizia locale e carabinieri che, con il supporto del Cvsm-Protezione civile e gli uomini della compagnia barracellare, hanno avviato le ricerche proseguite fino a tarda notte con il contributo di molti volontari.

A niente sono servite le segnalazioni tramite i social e gruppi WhatsApp: dell’uomo scomparso nessuna traccia. Inghiottito nel nulla. Sono state sottoposte a controllo le diverse località del paese, informato della scomparsa in pochi minuti, un tam tam che ha raggiunto anche le periferie. Le squadre organizzate, questa mattina, hanno ripreso le ricerche, che risultano difficili in quanto il turista non ha con sé un cellulare e questo rende ancora più complessa la possibilità di rintracciarlo.





