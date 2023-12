Quando si parla di Asinara la sostenibilità è quasi un obbligo. Nei servizi e nelle attività poste in essere nell’isola. Un obiettivo perseguito da altri 13 operatori del Parco nazionale dell’Asinara che hanno ottenuto la certificazione del secondo livello della Carta europea del turismo sostenibile, un riconoscimento consegnato in occasione della cerimonia che si è svolta nella sede di via Ponte Romano.

La Cets rappresenta un metodo di governance partecipata per promuovere il turismo sostenibile e strutturare le attività delle aree protette in ambito turistico e per favorire servizi di qualità, attraverso una maggiore integrazione e collaborazione con tutti i soggetti interessati, compresi gli operatori turistici locali.

Le imprese che ogni anno garantiscono servizi sostenibili sono: Asinara 4x4 di Veronica Pisu, Aera di Stefania Pisanu, Blumare Service escursioni all’Asinara, Eredi di Francesco Cimino, Asinara Marina-Asinara Rent e Car, futurismo di Claudio Serra, Pescaturismo di Davide e Silvia Motopesca Alex, Pescaturismo Orsa Maggiore di Mario Balzano, Panda di Paola Pinna, Sinuaria arl, Tulem di Anna Altana, Roccaruja Diving Center, Turista No Problem di Letizia Falchi. Il Parco dell’Asinara ha avviato il rinnovo della Carta europea sul turismo sostenibile, altre 50 azioni da portare avanti per l’annualità 2025-2030. Il Forum rappresenta un primo passo per mettere in rete diversi soggetti, tra cui il Parco dell’Asinara.

