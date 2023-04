Accertamenti in corso da parte della Procura della Repubblica di Sassari per verificare le cause del decesso di un uomo di 75 anni, trovato riverso a terra privo di vita a Porto Torres, all’interno della casa dove aveva trovato ospitalità presso una donna.

È successo ieri, intorno alle 14, nell’abitazione di via Donizetti. A constatare il decesso la guardia medica intervenuta sul posto dopo che la stessa donna aveva allarmato i vicini e chiesto l’intervento del medico. La Procura, che vuole vederci chiaro sulla vicenda, ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte.

Il giorno precedente, sabato 22 aprile, era stato richiesto l’intervento del 118 a seguito di un malore avvertito dall’uomo il quale ha rifiutato le cure e il trasporto in ospedale. Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres che avevano effettuato i rilievi per verificare eventuali segni di violenza. Trasferito all'Istituto di patologia forense, sarà l’esame autoptico a rivelare le vere cause del decesso.

