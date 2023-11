È stato trovato morto oggi, mercoledì pomeriggio, all’interno della propria auto Giovanni Leonardo Acca, 59 anni residente a Fertilia. L’uomo era scomparso dal 16 ottobre scorso e i familiari lo stavano cercando disperatamente.

La polizia stradale di Sassari ha individuato la sua Audi A2 finita fuori strada, lungo la statale 291, nella rampa di accesso per la Camionale. È probabile che Giannardo Acca abbia avuto un incidente nel giorno in cui i familiari ne denunciavano la scomparsa. Il figlio Samuele dalla sua pagina Fb non aveva smesso di lanciare accorati appelli. Il caso di Giannardo era stato seguito anche dalla redazione della trasmissione televisiva "Chi l’ha visto".

L’ex maresciallo dell’Areonautica Militare si era allontanato a bordo di un’Audi A2 del 2002 di colore grigio il lunedì mattina del 16 ottobre scorso, portando con sé il caricabatteria del cellulare e il portafogli. Tutti avevano creduto che volesse far perdere le proprie tracce, per qualche oscura ragione, invece con ogni probabilità l’uomo è rimasto vittima di un incidente con la sua auto. Deve aver perso il controllo, finendo nella macchia mediterranea dopo un volo di qualche decina di metri. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del mezzo.

