Il sindaco di Trinità d'Agultu Giampiero Carta, riconfermato alla guida della cittadina gallurese nelle recenti elezioni amministrative, ha nominato la nuova Giunta.

Il vicesindaco, con delega all'Edilizia Pubblica, sarà Mauro Addis. Laura Suelzu si occuperà di Turismo. Antonella Prunas avrà le deleghe di Servizi Sociali e Istruzione. A Salvatore Mamia lo Sport, il Commercio e le Attività Produttive.

Per Antonella Prunas e Salvatore Mamia si tratta del primo incarico assessoriale. Il sindaco invece terrà per sé Bilancio e Urbanistica. Affidate inoltre diverse deleghe a singoli consiglieri. Roberto Oggiano, che tra l'altro rivestirà la carica di capo gruppo in Consiglio comunale, si occuperà di Manutenzioni. Mario Muretti della frazione di Paduledda, mentre a Nuccio Vitiello andranno le deleghe di Portualità e Area Marina Protetta.

Venerdì 29 ottobre la Giunta comunale sarà presentata ufficialmente in Consiglio.

"Siamo un gruppo affiatato e ci sono tutte le condizioni per fare bene nei prossimi 5 anni", afferma il sindaco di Trinità Giampiero Carta. Aggiungendo: “Del resto i cittadini ci hanno ampiamente riconosciuto il lavoro svolto nella passata legislatura, votandoci in massa alle ultime elezioni. Intendiamo proseguire il lavoro svolto con serietà e programmazione. Ultimando le opere pubbliche già in itinere e prevedendone altre. Ma con occhio sempre attento alle esigenze dei cittadini. Intendiamo quindi - conclude il primo cittadino - valorizzare ulteriormente il nostro splendido territorio e le sue coste, uno dei fiori all'occhiello del nord Sardegna".

