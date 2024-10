Oltre 1000 interventi della guardia di Finanza di Sassari nel periodo estivo. I controlli sono stati fatti sulle merci trasportate per strada, nell'ambito degli indici di capacità contributiva e sui prezzi dei carburanti nei distributori. Quattro poi le violazioni riscontrate nelle 29 verifiche su giochi e scommesse. 82 gli interventi per contrastare la piaga del lavoro sommerso, con 16 datori di lavoro finiti a verbale per aver impiegato 153 lavoratori in nero. Ed è di 313mila euro l'evasione scoperta sugli immobili e gli affitti in nero. Capitolo a parte è quello sulla contraffazione con il sequestro di 5200 prodotti non consoni.

Da registrare l'intervento in un negozio di abbigliamento algherese dove sono stati portati via dalle fiamme gialle 500 articoli tra borse, portachiavi e occhiali da sole con i brand falsi e non consentiti di Vuitton, Adidas e Gucci. Nell'occasione è stata denunciata una persona.

157 le operazioni per il contrasto agli stupefacenti, 163 gli individui messi a verbale, 26 denunciati e 3 messi in stato di arresto. 30 i kg di droga sequestrati, per l'80% rinvenuti in porti e aeroporti, di cui 15 di cocaina, il resto marijuana e hashish.

434 infine i controlli di valuta alla frontiera con 3, 6 milioni di euro intercettati tra valuta e titoli, e 5 le violazioni riscontrate. Un'attività resa possibile dal costante monitoraggio dei passeggeri in entrata e uscita dagli scali della provincia.

La Finanza continuerà la sua opera di contrasto dei fenomeni di illegalità economico-finanziaria nel nord-Sardegna.



