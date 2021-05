L’accordo è stato raggiunto: a Porto Torres si svolgeranno tre giorni di Open Day per vaccinare tutti i cittadini di età compresa fra i 40 e i 79 anni che non hanno ancora ricevuto il siero anti-Covid.

Il programma, che sarà attivato uno dei prossimi fine settimana, è frutto dell’intesa tra il sindaco Massimo Mulas e il commissario di Ares Sardegna, Massimo Temussi.

Per tre giorni, dal venerdì alla domenica, il PalaMura sarà trasformato in hub vaccinale dove, anche con il contributo dei medici di famiglia, saranno somministrati i vaccini.

"Era giusto che la nostra comunità fosse messa in sicurezza prima dell'avvio della stagione turistica – il commento del primo cittadino – : nell'ultima lettera inviata al generale Figliuolo avevamo specificato come Porto Torres, proprio per le sue caratteristiche, si sentisse particolarmente vulnerabile. Siamo soddisfatti che le nostre ragioni abbiano ottenuto il giusto riconoscimento".

"Con questa scelta – aggiunge il sindaco - viene riconosciuta la specificità di Porto Torres, una città di ventiduemila abitanti, con un polo industriale dove lavorano millecinquecento persone provenienti da tutta la provincia e con un porto che nella bella stagione è attraversato quotidianamente da migliaia di turisti sbarcati dai traghetti".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata