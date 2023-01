«Sembra un quadro ma non lo è. Per lo meno non è un quadro bellissimo. Questi tre cuccioli cercano casa. Si aggirano da qualche giorno nel nostro paese. Non hanno microchip e non possiamo risalire al proprietario».

È questa la denuncia fatta dal comune di Cossoine che, sulla sua pagina social, chiede un immediato intervento di qualcuno, oppure dello stesso proprietario, per salvare tre cuccioli di cane che si aggirano da alcuni giorni nel piccolo centro del Meilogu.

«Se esiste un proprietario che venga a prenderli o altrimenti qualcuno che possa prendersene cura – questo l’appello del comune di Cossoine amministrato dalla sindaca, Sabrina Sassu -. Vi chiediamo di rivolgervi alla Polizia Municipale per ogni info. Ricordiamo l'articolo 727 del Codice Penale per cui l'abbandono degli animali è punito con un anno di reclusione e una multa che va dai 1.000 ai 10mila euro».

