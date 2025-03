Sotto sequestro i mezzi coinvolti nel grave incidente accaduto a Ploaghe nella serata di mercoledì 26 marzo. Lo ha disposto la Procura della Republica di Sassari a seguito dell’impatto violento tra un furgone Renault Kangoo e un monopattino su cui viaggiava un ragazzo di 17 anni, residente del posto.

Il giovane si trova ricoverato in gravi condizioni con prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari. Lo scontro sarebbe avvenuto intorno alle 23 in via Planargia, nel centro urbano di Ploaghe, per cause ancora da stabilire, oggetto di indagine da parte dei carabinieri della stazione locale che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica e per valutare eventuali responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione il 17enne non avrebbe rispettato lo stop andando a sbattere contro il furgone. Un frontale che avrebbe scaraventato a terra il giovane, trasferito in codice rosso all’ospedale civile di Sassari. Gravi le conseguenze dell’incidente. Il ragazzo ha riportato un trauma cranico e fratture al torace.

