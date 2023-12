Al via i lavori per l’impianto di trattamento della posidonia. Sorgerà in otto mesi a San Marco, nell’area industriale di Alghero, con i 5 milioni di euro reperiti nell’ambito del Pnrr. Oggi la consegna dell’opera nella sede del Consorzio industriale provinciale di Sassari, con il sindaco Mario Conoci e l’assessore all’Ambiente Andrea Montis. L’esperienza è quella dell’Ecocentro Tecnologie Ambientali che nel 2019 ha progettato un impianto gemello a Quartu.

Tonnellate di posidonia dalle spiagge della Riviera del Corallo sono state già trattate nel centro a sud dell’Isola, ma il prossimo anno non ci sarà più bisogno di arrivare a Quartu per recuperare la sabbia pulita. Il Consorzio industriale di Sassari ieri mattina ha affidato ufficialmente i lavori. «Questo impianto potrà servire anche altri comuni costieri interessati dallo stesso fenomeno», ha commentato Valerio Scanu, presidente del Consorzio industriale di Sassari.

Ezio Esposito, amministratore delegato dell’Ecocentro Tecnologie Ambientali, inventore e titolare del brevetto, ha spiegato che oltre al lavaggio della posidonia con il recupero della sabbia, l’impianto sarà in grado di ripulire le terre di spazzamento, evitando che ghiaia e terra finiscano in discarica. La frazione di fogliame, invece, sarà riciclata per compost o per prodotti della bioedilizia.

