Si chiamava Giuseppe Torcia ed era un turista romano di 55 anni il motociclista morto nel terribile impatto frontale con un pick-up avvenuto questa mattina sulla Statale 389, in territorio di Buddusò.

La vittima si trovava in vacanza in Sardegna. In sella alla sua moto, al chilometro 43,800, in località Parco di Loelle, è andato a sbattere contro l’altro veicolo, che proveniva in senso contrario.

Purtroppo inutili per Torcia i tentativi di rianimazione da parte dei medici del 118: il suo corpo senza vita è rimasto sull’asfalto, coperto da un lenzuolo bianco.

La strada è stata riaperta poco prima delle 13: il traffico era stato interdetto per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata.

L’esatta dinamica dell’incidente deve ancora essere ricostruita.

