Si terranno domani – venerdì 9 febbraio - le esequie di Giovanna Crimi, morta a Sorso lo scorso sabato nella sua abitazione di via Europa a causa dell'esplosione di una bombola di gas. L'estremo saluto alla 71enne avrà luogo nella chiesa di San Pantaleo alle 15.30 mentre la salma verrà accolta all'interno della parrocchia sin dalle 9 di domani.

Grande il cordoglio per la scomparsa della donna, molto conosciuta in paese per il suo altruismo e la dedizione al prossimo, sia come catechista che nella struttura fondata da Antonello Spano, direttore della Caritas, per le persone diversamente abili.

Sei giorni fa il dramma, intorno alle 14.20, nella casa condivisa dalla donna con la figlia e la nipote.

Nei giorni scorsi il corpo di Giovanna è stato portato nel Dipartimento di Medicina Legale per un esame esterno e poi restituito alla famiglia.

© Riproduzione riservata