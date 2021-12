Grave incidente ad Alghero durante l’allestimento di alcuni gazebo posizionati lungo via Garibaldi per la manifestazione organizzata e programmata dall’amministrazione comunale per il fine settimana.

Un operaio è rimasto ferito mentre era impegnato a sistemare i singoli box che ospiteranno le diverse iniziative messe in piedi dall’assessorato comunale allo Sviluppo economico.

Un gancio che sosteneva alcune pareti in metallo si è spezzato all’improvviso e una delle strutture è caduta sull’asfalto colpendo l’uomo sul capo.

I colleghi che hanno assistito alla scena hanno immediatamente allertato il 118. L’equipe medica dopo le prime cure lo ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Alghero dove hanno provveduto a sottoporlo ad accertamenti. L’operaio ha riportato una brutta lesione alla testa.

Sul posto l'intervento degli agenti della Polizia Locale di Alghero e il personale dello Spresal di Sassari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

