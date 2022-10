Un uomo è stato trovato privo di vita la scorsa notte in fondo ad una scarpata, poco distante dalla sua abitazione.

La tragedia a Tergu, dove risiedeva Salvatore Dettori, 72 anni, il pensionato morto dopo essere caduto in un dirupo vicino al proprio uliveto a qualche centinaia di metri dalla sua casa.

L’allarme lo aveva lanciato la moglie, la quale non vedendolo arrivare per l’ora di cena ha allertato le forze dell’ordine. Gli uomini della protezione civile, i vigili del fuoco e i carabinieri di Castelsardo hanno avviato immediatamente le ricerche.

La triste scoperta qualche ora più tardi, nella notte: l’anziano sarebbe morto sul colpo a causa delle lesioni riportate dopo essere precipitato per diversi metri fino a sbattere la testa. Con sé aveva il fucile da caccia dal quale, secondo gli inquirenti, era stato esploso un colpo, forse per allontanare i cinghiali, di cui si lamentava per i danni provocati alle proprie colture.

Per gli investigatori non ci sarebbero dubbi sulla natura accidentale del decesso.

