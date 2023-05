Dopo tanti anni le strade vicinali della Nurra, oramai praticamente inaccessibili, avranno una nuova vita grazie all'intervento della Municipalità che ha predisposto lavori e misure urgenti in borgate agricole popolose come quella di Tottubella, frazone di Sassari.

Negli sterrati da alcuni giorni è in corso la posa del "tout-venant", un materiale che renderà più percorribili le strade vicinali. Si tratta di un intervento complessivo di 25 mila euro, trasferiti alla Municipalità dal comune di Sassari. «Un intervento che i residenti aspettavano da molto tempo - commenta il presidente della Municipalità della Nurra Alessandro Colombino -.

Era diventata anche una questione di sicurezza in quanto i mezzi di soccorso ad esempio non riuscivano più a transitare nelle strade interessate. Abbiamo previsto inoltre - conclude - altri interventi in questo senso in diverse borgate».





