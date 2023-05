Torralba, centro del Meilogu, si prepara per festeggiare lo Spirito Santo. Sarà un ricco calendario di eventi, quello messo in piedi dal comitato organizzatore, con nomi di tutto rispetto.

Si parte venerdì 26 maggio alle 17.30, con un quadrangolare di calcio Figc al campetto comunale. A contendersi il trofeo saranno l’Academy Mejlogu, la Torres, il Cosmo Sassari e il Pozzomaggiore. Alle 22.30, in piazza Manzoni, è in programma il concerto de “Le Vibrazioni” seguito da dj Mastino.

Sabato 27 maggio alle 10, al Salice Pub, ci sarà una degustazione di vini locali. Alle 15, in località Giaga, si svolgerà la Corsa all’anello presentata da Angelo Masia. Alle 22 si ritorna in piazza Manzoni per il concerto di “Passione anni ‘90 special guest Marvin And Prezioso”.

Domenica 28 maggio alle 10 sarà celebrata la Santa Messa nella Chiesa campestre dello Spirito Santo, situata a pochi chilometri di distanza dal paese.

In contemporanea, con partenza da Piazza Manzoni, spazio alla passeggiata a sostegno di Komen Italia “Walk For The Cure”.

Alle 17 è in programma la sfilata folkloristica per le vie del paese con il carro tradizionale trainato dai buoi di Scano Montiferro, l’Associazione Culturale “Santu Antine” di Torralba, l’Associazione folkloristica culturale “Salvatore Manca” di Ploaghe”, e i gruppi folk il gruppo folk “Santu Jagu” di Ittireddu, “Su Gologone” di Oliena, “Città di Sennori”, “Città di Tempio”, “Nostra Signora de su Saludu” di Pozzomaggiore, “San Pietro” di Ittiri, “Monte Alma” di Nulvi e i “Mamuthones e Issohadores di Mamoiada”. Alle 18, nella Chiesa Campestre dello Spirito Santo, saranno recitati i Vespri seguiti dalla celebrazione della Messa da Don Paolo Santoru. Alle 22.30, in piazza Manzoni, si terrà l’atteso concerto dei “Collage”.

Lunedì 29 maggio alle 9.30 sono previsti il raduno nella casa del presidente e la processione in direzione della Chiesa dello Spirito Santo. Alle 13 i cavalieri faranno rientro in paese. Alle 14, nella Chiesa campestre, il comitato della festa offrirà il pranzo alla popolazione. Alle 20 si terrà la manifestazione canora “Piccole e grandi voci in Torralba” diretta da Alessandra Melis. Alle 23 l’atto finale della festa con l’estrazione dei biglietti della lotteria.

