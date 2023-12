La Giunta comunale di Torralba guidata dal sindaco Pier Paolo Mulas ha deciso di variare le tariffe per l'ingresso al complesso archeologico di Santu Antine e al museo della "Valle dei Nuraghi".

«È intendimento dell’amministrazione procedere con una parziale variazione delle tariffe approvate con propria precedente Delibera nil 20 dicembre 2022 - si legge nel documento - prevedendo ulteriori scaglioni di visitatori ricorrenti alle agenzie turistiche ed introducendo il costo del biglietto ridotto per i lunedì dei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, in quanto si provvederà alla chiusura al pubblico del Museo, oltre all’introduzione della fascia dei minori di età compresa tra i 3 anni e i 6 e i minori frequentanti le scuole dell’Infanzia, non precedentemente ricompresi nella tipologia di fruitori».

Il costo del biglietto per la visita a entrambi i siti sarà di 10 euro. Si prevede una riduzione a 6 euro per i minori di età compresa tra i 6 e i 13 anni e per tutti i lunedì nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio. La riduzione a 8 euro sarà valida per i gruppi oltre le 20 persone, per i ragazzi di età compresa fra i 14 e i 17 anni in possesso della carta dello studente;.

Per l "18APP Bonus Cultura": verranno attivate le procedure per essere inseriti nell’elenco degli esercenti presso il MIBACT, al fine di consentire ai giovani 18enni di poter accedere ai siti, mediante l’utilizzo del "Bonus Cultura". Entreranno gratis i minori degli anni 6, solo se in visita con il nucleo familiare, le ersone in possesso della “Eu Disability Card".

«Se previsto l’accompagnatore - si legge ancora nel documento -, la gratuità sarà estesa anche allo stesso, studenti universitari in materie storiche-artistiche e accademia delle belle arti entro i 25 anni di età, guide turistiche dell’Unione Europea, nell’esercizio delle proprie attività professionali mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità, gli insegnanti accompagnatori di classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nelle seguenti proporzioni: Scuola dell’infanzia ed elementari uno ogni dieci alunni, media inferiore e superiore uno ogni dieci alunni; c. accompagnatori a sostegno di alunni con disabilità, gli autisti di pullman accompagnanti gruppi in visita e gli interpreti quando occorra la loro opera a fianco della guida, i direttori e conservatori dei Musei italiani e stranieri, i giornalisti iscritti all'ordine, previa esibizione dell'apposito tesserino».

Per le agenzie turistiche, il biglietto costerà 6,50 euro per quelle nel corso di un anno inviano almeno 500 visitatori e fino ad un massimo di 750; 6 euro per chi nel corso di un anno inviano almeno 751 visitatori e fino ad un massimo di 999; 5,50 euro per chi nel corso di un anno almeno 1.000 visitatori e sino a 3mila euro.

