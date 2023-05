«Con l’approssimarsi della stagione estiva, le temperature più elevate possono aumentare il rischio incendi nei terreni infestati da sterpaglie, arbusti, vegetazione secca. La presenza di vegetazione spontanea in prossimità di aree pubbliche e terreni incolti, inoltre, può favorire la proliferazione di ratti, insetti, parassiti e animali nocivi di ogni genere e specie mettendo a rischio l' igiene e la salute pubblica».

A dirlo è il comune di Torralba che si prepara alla prossima stagione estiva, dove è più forte il rischio di incendi.

A questo proposito, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pier Paolo Mulas ha invitato i proprietari di orti, lotti, terreni all’interno del centro urbano e nella immediata periferia ad eseguire i lavori di: taglio della vegetazione incolta, mantenimento decoroso di terreni, cortili, giardini e aiuole, sfalcio e rimozione di erbe, erbacce infestanti, piante rampicanti e qualsiasi tipo di vegetazione che possa rappresentare innesco di incendi o focolaio per insetti e animali pericolosi per la sicurezza e l’igiene salute pubblica.

«La bellezza ed il decoro del nostro paese dipende non solo dall'operato dell'amministrazione che sta cercando di migliorare ed ampliare le proprie strategie d’intervento, ma anche da tutti noi cittadini che abbiamo il dovere di prendercene cura - sottolineano ancora dal comune -. In questi giorni abbiamo iniziato l'attività di pulizia dei cigli stradali dalle erbe infestanti, per quanto riguarda le aree pubbliche, ma serve la collaborazione di tutti: nelle prossime settimane verrà emanata apposita ordinanza sindacale che precederà l'ordinanza regionale antincendio. L'invito quindi è, data la fitta presenza di erbacce spontanee in tutto il territorio, di iniziare fin da ora le operazioni di diserbo e pulizia di tutte le aree private presenti nel centro urbano e nella immediata periferia».

