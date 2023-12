Nuovo intervento, nel settore dei Lavori pubblici, da parte del comune di Torralba.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pier Paolo Mulas ha annunciato che lunedì 4 dicembre partiranno i lavori per la realizzazione della micro rete intelligente al servizio di cinque edifici: il palazzo comunale, il centro sociale, la palestra, il museo e la scuola primaria.

«Al fine di garantire la speditezza dei lavori e la sicurezza degli addetti e degli utenti della strada - fanno sapere dal comune - si rende necessario procedere alla limitazione dei posteggi e alla regolazione del traffico lungo la via Carlo Felice, lato destro direzione Sassari, con un senso unico alternato in prossimità dei lavori di scavo e posa della linea elettrica prevista come da planimetria».

