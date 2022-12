«Uno dei progetti che più ho desiderato , pensato, studiato, voluto in questi anni». Sono queste le parole pronunciate dal sindaco di Tissi, Gian Maria Budroni, che ha annunciato un finanziamento di 1 milione 200mila euro per la riqualificazione di Via Roma.

«Una vera pianificazione di rigenerazione urbana - ha dichiarato il primo cittadino -. Ci lavoriamo da anni, con abnegazione, ostinazione e sacrificio».

Tissi, inoltre, fa anche parte dell'Unione dei Comuni del Coros. Nei giorni scorsi si è riunita la Giunta che ha approvato una serie di documenti. Nello specifico si tratta dell'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigenziale e dirigenziale, relativamente alla parte economica dell'anno in corso, l'adesione al Polo strategico regionale ICT, l'approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale e con valenza sovracomunale del Coros, riguardante il terzo lotto che comprende i comuni di Ittiri, Olmedo e Putifigari, e l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di realizzazione di un centro di deposito attrezzature nell'ambito della gestione associata del servizio di Protezione Civile dell'Unione.

